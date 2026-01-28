İşte yeni gelişme: Talisca cephesinde hareketlilik! Masa mı, kapı mı?
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'nın temsilcisi İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca cephesinde transfer hareketliliği yaşanıyor.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon ciddi ilgi gösterdiği Talisca için transfer teklifini yaptı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı kısa vadede gönderme gibi bir planı yok.
Öte yandan Fenerbahçe, transfer teklifleri gelen Talisca için harekete geçti. Anderson Talisca’nın temsilcisi Felipe Boaz yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı takımda tutmak istiyor. Talisca'nın da sarı-lacivertli takımda mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği biliniyor.
