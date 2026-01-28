Film değil gerçek: Uyuşturucu bağımlılarının şaşırtıcı hikayesi

Uyuşturucu bağımlılığının, kişiliğini, kimliğini, duygularını, ailesini ve maneviyatını elinden aldığını vurgulayan F.B.A, "Buraya gelirken kaybettiğimiz o kadar çok şey vardı ki, artık kazanacağımız bir şey yok olarak görüyorduk. Burada kazandıklarımızın, kaybettiklerimizin önüne geçebileceğini gördüm." dedi. Aldığı eğitimlerin ardından bağımlılıktan kurtulduğunu, ardından kendisiyle aynı süreçleri yaşayanlara yardım etmeye başladığını anlatan F.B.A, şöyle konuştu: "Kendimizden örneklerle buradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddeyi gerçekten bırakmak isteyenler burada başarılı oluyor. Kaybettiğimiz şeylere değil de kazanacağımız şeylere bakarsak buradan çok güzel verim alınıyor. Bağımlılıktan kurtulanlar bizi çok sevindiriyor. Sadece kendisinin değil, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun da duasını alıyorsunuz."