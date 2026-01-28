Maç yolunda tırla kafa kafaya çarpıştılar! Araç saniyeler içinde hurdaya döndü: 7 taraftarın hayalleri otoyolda yarım kaldı

Perşembe günü oynanacak kritik Avrupa maçı için yola çıkan bir grup taraftarı taşıyan minibüs, otoyolda korkunç bir kazaya karıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve araç içi kameralara yansıyan görüntülere göre; sollama sırasında kontrolünü kaybeden minibüs, karşı yönden gelen tırın altına girdi. 10 kişinin bulunduğu araçta 7 genç taraftar hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi en yakın hastaneye sevk edildi.

Yunanistan Süper Ligi’ndeki PAOK takımı taraftarlarını Fransa’ya götüren aracın tırla çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, perşembe akşamı Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Olimpik Lyon-PAOK karşılaşmasında takımlarını desteklemek üzere Fransa’ya gidenleri taşıyan araç, Romanya’da kaza yaptı.

PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Lugojelul kenti yakınlarında DN6-E70 otoyolunda sollama esnasında karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Araçtaki 10 kişiden 7’si yaşamını yitirdi, yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yunan hükümeti ve itfaiye teşkilatının Romanya yerel makamları ile işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Miçotakis, ölenlerin yakınlarına ve PAOK ailesine baş sağlığı diledi.