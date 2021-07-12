Türkiye'nin yeni silahı envantere giriyor! İmzalar atıldı, teslimat tarihi açıklandı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O+)'nın seri üretimi için Aselsan ve Roketsan ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 20:54:00 - 2021-07-12 21:00:12

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ( HİSAR O+)'nın seri üretimi için Aselsan ve Roketsan ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi Başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor'' ifadelerine yer verildi.

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