Türkiye'nin yeni planı açıklandı! Kişi başı 10 bin dolar...

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

2022'de enflasyon yüzde 9.8 olacak

Programda Merkez Bankası'nın yüzde 14.1 olarak tahmin ettiği yılsonu enflasyonu, yüzde 16.2 olarak güncellendi. Enflasyon, 2022'de yüzde 9.8, 2023'te yüzde 8 ve 2024'te yüzde 7.6 olarak tahmin ediliyor. Büyüme ise bu yıl yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023'te ve 2024'te yüzde 5.5 olarak öngörülüyor.

İşsizlik 2023'te yüzde 11.4

2021'i yüzde 12.6 ile tamamlaması beklenen işsizlikte, gelecek yıl yüzde 12, 2023'te yüzde 11.4 ve 2024'te de yüzde 10.9 oranları görülecek. Önümüzdeki dönemde normalleşmenin ekonomik aktivite üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra işgücü piyasasına yönelik yapısal dönüşüm adımlarının hayata geçirilmesinin istihdam ve işgücüne katılımda iyileşme sağlayacağı vurgulandı.

2024'te 11 bin 465 dolara ulaşacak

OVP'de yer alan projeksiyonlara göre, bu yıl 9 bin 489 dolar olması beklenen kişi başına milli gelir, önümüzdeki yıl 9 bin 947 dolara çıkacak. 2023'te, uzun süre sonra 10 bin doların üzerine çıkması beklenen milli gelir, 2024 yılında ise 11 bin 465 dolara yükselecek.

Yatırım özendirilecek

İş ortamı güçlendirilerek, sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımları, doğrudan yatırımlar özendirilecek. Öğrencilere yönelik staj, diğer yetenek yönetimi faaliyetleri yaygınlaştırılacak, mesleki rehberlik desteklenecek. Öğrencilerin iş hayatına geçiş öncesi kariyer farkındalıkları kariyer merkezleri ile güçlendirilerek reel sektörün talep ettiği temel becerileri ve yetkinlikleri artırılacak. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisi için enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek. Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayan programlar uygulamaya konulacak.

255 milyar dolar ihracat

İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de 230.9 milyar dolar, 2023'te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2021 sonunda 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2022'de 282.7 milyar dolar, 2023'te 294 milyar dolar, 2024'te de 309 milyar dolar olması öngörüldü.

'Yeşil dönüşüm' OVP'ye girdi

Program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme süreci, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenecek. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Orta Vadeli Program'a ilişkin "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Sabah