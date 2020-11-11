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Gündem Türkiye'nin yeni NAVTEX kararı duyuruldu
Gündem

Türkiye'nin yeni NAVTEX kararı duyuruldu

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni NAVTEX yayınlandı. Buna göre Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de 23 Kasım'a kadar sismik araştırma faaliyetlerinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:22:00 - 2020-11-11 14:29:17
Türkiye'nin yeni NAVTEX kararı duyuruldu

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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