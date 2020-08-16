Türkiye'nin yeni Navtex ilanı rahatsız etti!

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri için yeni bir NAVTEX yayınladı. 18 Ağustos-15 Eylül arasında geçerli olacak NAVTEX duyurusunda Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs'ın güneybatısında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği duyuruldu. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de destek için sahada olacağı ifade edildi.

Türkiye, ayrıca yayımladığı Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" mesajıyla ikazda bulundu.

Avrupa Birliği rahatsız oldu!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ie Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yayınladığı Navtex'in gerilimi artırdığı yönünde skandal bir iddiada bulunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

Borell'den tepki çeken sözler: "Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kalıyor"

Borrell, yaptığı açıklamasında, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navtex'in (Denizcilere Duyuru) Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını ileri sürdü.

Türkiye'ye küstah çağrı!

Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu ileri süren Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini talep etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden 'karşı-Navtex'

Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e karşı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de "karşı-Navtex" yayımlama küstahlığında bulundu.

Oruç Reis için de Navtex yayınlandı

Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini duyurmuş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar devam edeceğine ilişkin Navtex duyurusu yapmıştı.