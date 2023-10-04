Türkiye'nin yeni fay hattı haritası! Türkiye'yi uyardılar, Türkiye'ye İstanbul kenti için uyarı yaptılar: deprem yaklaşıyor

Türkiye'nin aktif fay hattı haritasında güncellemeye gidildi.

6 Şubat depremleri sonrası yeni faylar belirlenirken 1990'lı yılların başında 150 olan fay sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel haritayı yorumlayan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Marmara bölgesi için olası senaryoyu anlattı ve "İstanbul depremi yaklaşıyor." dedi.

Haritada fay izi olmayan yerlerde bazı depremlerin olduğunu işaret eden Ersoy, "5,5 büyüklüğünden büyük deprem oluşturabilir fay parçasının 150 olduğunu sanıyorduk. Bu 2012'lerde bakıldı ki 500'e yaklaştı. Şu an günümüzde anlıyoruz ki 500 değil çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR"

Beklenen İstanbul depremi için uyarılarda bulunan Ersoy, "Marmara Denizi'nin içerisinde 2 büyük fay biliyoruz." dedi.

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"Saros Körfezi'ne kadar giden oradan Tekirdağ'a geçen 1912 depremi ve İzmit Körfezi'nde Kocaeli depremi var." diye konuşan Ersoy, ikisi arasında bir sismik boşluk olduğundan söz etti ve bu iki fay arasında mutlaka bir deprem olacağının altını çizdi.

Depremin tarihini tam bilmediklerini ancak yaklaştığını dile getiren Ersoy, "Büyüklüğü de 7'yi geçecek. En kötü senaryomuz da 7,5 büyüklüğünde bir deprem." dedi.

Ersoy, depremin sadece İstanbul'u etkilemeyeceğini Marmara bölgesini hatta Türkiye'yi etkileyip kıtalararası bir sorun yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

EGE'DEKİ DEPREM TEHLİKESİ

Ersoy, Ege bölgesiyle ilgili deprem beklentisini de güncel fay haritasına göre değerlendirdi.

İzmir üzerinden örnek veren Ersou, şöyle devam etti:

"Denizinde karasında, kuzeyinde, güneyinde her yerde fay var. Bu fayların hepsi de 6'nın üzerinde. 6,5'a varabilecek deprem oluşturma kapasitesine sahip. Manisa, Kütahya, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale... 1970'den beri bu bölgede büyük bir deprem yok. Tarihte büyük depremler var be gelecekte bu depremler mutlaka tekrarlanacak."