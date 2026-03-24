Türkiye'nin yeni ekmeği Konya’da geliştirildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası”nın ilk pilot ili Konya oldu. Kampanya sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı Konya’daki birçok kuruluşla çalışmalar yaparken, yeni ekmek için Eksun Gıda Konya Fabrikası’nda da Ar-Ge ve deneme çalışmaları yürütüldü. Bakanlık yetkililerinin gözetimi ve koordinasyonunda gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar boyunca; üretim denemeleri, reçete optimizasyonu, kalite analizleri ve standardizasyon testleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni ekmek projesiyle; ekmeğin daha sağlıklı bir hale getirilmesi amaçlanırken aynı zamanda fırınlarda satılan beyaz ekmeklerin en az yüzde 40 oranında tam buğday unu içermesi ve ekmeğe koyu rengini veren kavrulmuş malt ununun kesinlikle kullanılmaması hedefleniyor.

“Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde yürütülen sürece teknik katkı sağladık”

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi Bakanlığımız tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve ülke insanımızın sağlığı açısından bir dönüm noktası olacak yeni ekmek projesi için ilk pilot il Konya seçilmişti. Eksun Gıda olarak Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde yürütülen süreçte bilgi birikimimiz ve insan kaynağımızla yeni ekmeğin geliştirilme çalışmalarında yer aldık. Böylesine önemli bir projede katkı sağlamamız için bize bu fırsatı veren Bakanlık yetkililerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Pilot uygulama sürecinin ardından, yeni ekmeğin öncelikle kamu kurumlarının yemekhanelerinde kullanıldıktan sonra tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması bekleniyor.