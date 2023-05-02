Türkiye'nin yeni petrol müjdesi, rezervleri! Melih Han: TPAO Gabar'daki keşfin büyüklüğünü, son tahminini açıkladı

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi.

Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile sevinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.

Gabar'da petrol rezervi müjdesi

Seçime kısa bir süre kala Konya'da seçmeniyle buluşan Erdoğan terörde, temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

Bu kaşifle birlikte Türkiye, günlük 100 bin varil üretime ulaşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TPAO: Sadece bugün yapılan keşif depremde devletin sırtına binan mali yükü kaldırabilecek büyüklükte

Yaşanan gelişmelerin ardından TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin de Gündeme Dair Her Şey'in (GHD) mikrofonlarına konuştu.

Rezervin büyüklüğünü anlatan Bilgin, "Sadece bugün yapılan keşif, depremde devletin sırtına binen mali yükü tamamıyla kaldırabilecek büyüklükte." dedi.

"Tahmini rezerv büyüklüğümüz 1 milyar varil"

Toplam rezerv tahmininde de bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Elimizde sahayla ilgili sismik bir veri yok ancak 2018 yılında havadan yaptığımız çalışmaya göre tahmini rezerv büyüklüğümüz 1 milyar varil. Elbette bu süreç içerisinde açtığımız kuyularla daha da geliştirilecektir.

Saha geliştirmeye hemen başladık tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi tüm dünyanın gıbta ile izlediği aslında 8-10 yılda yapılacak olan işi 2-2,5 yılda yapabildiğimiz gibi burda da aslında sahayı hızlıca geliştirebilecek durumdayız. Hemen çalışmalarına başladık.

Petrole ulaştığımız seviye 2600 metreler..

ilginizi çekebilir→ Türkiye'den büyük petrol müjdesi: Petrol arama çalışmalarını hızlandıracak: Türkiye'nin petrolü resmen artacak! → TIKLAYINIZ

Cudi Dağı ve Gabar Dağı petrol rezervleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gündemin öne çıkan konularından oldu. Yeni petrol müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 km mesafedeki rezerv güçlü kaliteye sahip. 100 kuyu ile 100 bin varil kapasitesine ulaşacağız. Günlük tüketimin 10'da 1'ini karşılayacak rezervin milletimizin hayrı olacağına şüphe yok. " ifadelerini kullandı. Cudi ve Gabar Dağları Şırnak ilinde yer alıyor.

CUDİ DAĞI NEREDE?

Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır.

Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı’nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

GABAR DAĞI NEREDE HANGİ İLDE?

Gabar Dağı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şırnak ilimizde yer alan bir dağdır. Halk arasında Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli dağı Türkiye – Irak sınırı hattında bulunuyor.

GABAR DAĞI’NIN HARİTA ÜZERİNDEKİ YERİ NEREDE?

Küpeli Dağı veya Gabar Dağı, Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerindeki dağ. Batı ve güneyinden Dicle Nehri geçer. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.

ilginizi çekebilir→ Petrol rezervi eridi: Rus şirketin net karı tamı tamına büyük tonluk oranda azaldı! Ruslar bile bu işe şaştı kaldı → TIKLAYINIZ