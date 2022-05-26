Türkiye'nin yapay zekâ temalı ilk bahar şenliği başlıyor

KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Karatay Belediyesi, Trendyol, Deha Grup ve Konya Çimento’nun destekleriyle organize edilen “Karatay Verse Bahar Şenliği ve Yapay Zekâ Festivali” dijital teknolojilerin tüm yönleriyle anlatılacağı ve farklı platformlarda deneyimleneceği yapay zekâ, NFT, Metaverse, Blockchain temalı Türkiye'nin ilk üniversite bahar şenliği olma özelliğini taşıyor.

Küresel rekabetin birkaç on yıl öncesine göre bambaşka boyutlara büründüğü 2022 dünyasında yapay zekâ, NFT, METAVERSE, BLOCKCHAIN gibi kavramlar hızla tüm insanlığın gündemi hâline geliyor. Bu doğrultuda KTO Karatay Üniversitesi; mekânın dijital ortamda karşılık bulduğu, öğrenmenin sadece insanlara mahsus bir süreç olmaktan çıktığı bir zamanda geleceği şekillendirecek eğilimleri Konya ve ülkemiz yararına anlatmak istiyor.

Yapay Zekâyı İlk Kez Deneyimleyecek Binlerce Öğrenci Bekleniyor

26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyona KTO Karataylıların, Konya ve çevre illerdeki lise öğrencilerinin yoğun katılımı öngörülüyor. Merkez Kampüs C Blok içerisinde yer alan “Yapay Zekâ” dijital gösteriminin oldukça ilgi çekmesi bekleniyor. Festivalde mühendislik, e-ticaret, hukuk, sanat, sigortacılık, üretim ve benzeri alanlarda yapay zekâ uygulamalarını dinleme fırsatı bulacak öğrenciler, yine KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları, Robotik Süreç Otomasyonu, E-Ticaret ile Mağaza Kurma gibi başlıklarda düzenlenecek eğitimlerden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Farklı Alanlarda Simülasyon Deneyimi

Karatay Verse Bahar Şenliği ve Yapay Zekâ Festivali’nde ayrıca ziyaretçiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Deprem Simülasyon Merkezi’nde afetlerdeki doğru davranış şekillerini deneyimleyebilecek, emniyet kemeri takmanın önemini ise Konya Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracında test edebilecekler.

E-Spor Turnuvaları, Sportif Etkinlikler ve Müzik

KTO Karatay Üniversitesi, dört gün sürecek organizasyonda yapay zekâ teknolojisinin deneyimlenmesinin yanı sıra, birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli bir bahar şenliğine ev sahipliği yapacak. Söyleşi, atölye çalışmaları, yarışmalar, spor ve e-spor turnuvaları ile Türkiye’nin en farklı bahar şenliği yaşanacak.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de festival boyunca ziyaretçilere 14 farklı oyun hizmeti sunarak, ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Festival, 29 Mayıs Pazar günü EYPIO konseri ile sona erecek.