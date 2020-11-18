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Dünya Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein, teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüştü. İkilinin yaptığı toplantı öncesi çekilen tokalaşırken çekilmiş görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 07:31:00 -
Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

Türkiye'nin yanı başındaki Rojava'yı ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid BrownsteinDemokratik Suriye Güçleri (DSG) sözde Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan terörist Abdi'nin, "ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein’i ziyaretinden onur duydum. Tüm Suriyelilerin barış ve özgür bir gelecekte yaşamasın için ortak bir vizyona sahibiz. Zorlukların üstesinden gelmek ve hedeflerimize ulaşmak için tüm Suriyeli kardeşlerimizle birlikte çalışmak istiyoruz" dediği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf yayınlandı.

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