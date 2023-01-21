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Dünya Türkiye'nin vetosu İsveç'te son dakika ile duyuruldu! 'Türkiye izin vermiyor'
Dünya

Türkiye'nin vetosu İsveç'te son dakika ile duyuruldu! 'Türkiye izin vermiyor'

Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verildiği için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un ziyaretini iptal etmesi İsveç basınında geniş yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 15:01:00 - 2023-01-21 15:06:41
Türkiye'nin vetosu İsveç'te son dakika ile duyuruldu! 'Türkiye izin vermiyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etmesi İsveç'te geniş yankı uyandırdı. İsveç basını gelişmeyi son dakika kodu ile okuyucularına duyurdu.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması için izin verilmesine Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

İsveç Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

İsveç polisinin skandal eyleme izin verdiğinin açıklanmasından hemen sonra İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da olduğu çok sayıda isim alçakça eylemi kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Akar'ın ziyareti iptal etmesi gündem oldu

Türkiye'den gelen tepkiler akabinde ziyaretin iptal edilmesi İsveç'te bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İsveç gazeteleri Savunma Bakanı Pal Jonson'un ziyaretinin iptal edilmesini son dakika bilgisi olarak okuyucuları ile paylaştı.

İsveç günlük gazetesi, Dagens Nyheter, Bakan Akar'ın kararını okuyucuları ile "Türkiye, Türk büyükelçiliği önünde yapılacak 'Türkiye karşıtı 'gösteriler nedeniyle İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile 27 Ocak'ta yapacağı görüşmeyi iptal etti. Türk Bakan İsveç'in gösterileri durdurmak için harekete geçmemesini kabul edilemez buluyor." ifadeleri ile paylaştı.

"Bakan Jonsun'un Türkiye'ye gitmesine izin verilmiyor"

İsveç kanalı SVT ise kararı 'Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye gitmesine izin verilmiyor' başlığı ile duyurdu.

Haberinde Türkiye'den gelen tepkilere yer veren kanal, Pal Jonson'ın Türkiye ile ilgili sözlerine de yer verdi. İsveçli Bakan açıklamasında, "Türkiye ile ilişkiler İsveç için çok önemli. Ortak güvenlik ve savunma ile ilgili konularda diyaloğu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye kızgın, izin vermiyor"

Aftonbladet gazetesi haberinde, 'Türkiye: Pal Jonson gelmemeli' başlığını kullanırken, Türkiye'nin Kuran-ı Kerim yakma izni için kızgın olduğunu ve bu nedenle savunma bakanının ziyaretine izin vermediğini belirtti.

Stockholmm merkezli günlük gazete Svenska Dagbladet ise ziyaretin iptal edildiğini duyurduğu haberinde bugün düzenlenecek büyük protestolara dikkat çekti.

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