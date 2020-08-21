Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği ‘müjde’yi uzmanlar canlı yayında yorumluyor
Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği ‘müjde’yi yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde özel canlı yayınlarla, uzmanların yorumlarıyla masaya yatırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 'müjde'yi açıklıyor.
Saat 13.00'da Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti.
Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunmak üzere buradan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe'deki ofisine geçti.
Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği ‘müjde’yi yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde özel canlı yayınlarla, uzmanların yorumlarıyla masaya yatırıyoruz.
Tecrübeli gazeteci Mehmet Özmen soruyor, uzmanlar canlı yayında yanıtlıyor.