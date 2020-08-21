Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği ‘müjde’yi uzmanlar canlı yayında yorumladı
Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği ‘müjde’yi yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde özel canlı yayınlarla, uzmanların yorumlarıyla masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 'müjde'yi açıkladı.
Saat 13.00'da Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti.
Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunmak üzere buradan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe'deki ofisine geçti.
Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği ‘müjde’yi yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde özel canlı yayınlarla, uzmanların yorumlarıyla masaya yatırıldı.
Tecrübeli gazeteci Mehmet Özmen'in "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfi"ne ilişkin sorularını uzmanlar canlı yayında cevapladı.