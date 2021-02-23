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Dünya Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!
Dünya

Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!

Türkiye’nin Ay’a iniş projesiyle ilgili roket fırlatma üssü inşa etmek istediği Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:50:00 - 2021-02-23 12:30:35
Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!

Hamarweyne ilçesindeki karakol ve alışveriş merkezi yakınlarındaki patlamada yaralananlar oldu.

İlk belirlemelere göre, patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Saldırı ile ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Roket üssü iddiaları

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Ay’a iniş projesiyle ilgili Somali’de roket fırlatma üssü inşa etmek istediği iddiaları gündeme gelmişti.

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Yorumlar

Cino

Türkiye nin bulunduğu her ortamda karışıklık çıkarıyorlar veya darbe yaptırıyorlar. Bu kadar mı korkuyorsunuz bu milletten.
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OSMANLI TORUNU

LİBYA VE SOMALİ FRİKAYA AÇILAN İKİ KAPIMIZ OLACAK,, Türkiye bu terörün üstesinden gelecek ,Kimlerin yaptığı Türkiye'de çobana sorsan bilir,,, hey şerefsizle Orası kandil değil orası bir çöl Türkiye bir SİHA BAYRAKTARI göndersin yeter kaşınıyorlar,,
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