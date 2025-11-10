Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Ekol TV'nin haberine göre; BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı.



İstanbul Ayazağa'daki binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., yorumcu Gültekin Onay'ın güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi.



Bina içerisinden gelen ilk görüntülerde şahsın başına silah dayadığı görüldü. Tedirgin olan çalışanlar ise kanal binası önünde kalabalık oluşturdu.

Olay yerine gelen polisler şahsı ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.