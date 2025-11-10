  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın
Gündem Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi
Gündem

Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Olay yerine gelen polisler tarafından ikna edilen şahıs, yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayın sebebi herkesi şaşkına çevirdi.

Ekol TV'nin haberine göre; BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı.


İstanbul Ayazağa'daki binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., yorumcu Gültekin Onay'ın güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi.


Bina içerisinden gelen ilk görüntülerde şahsın başına silah dayadığı görüldü. Tedirgin olan çalışanlar ise kanal binası önünde kalabalık oluşturdu.
Olay yerine gelen polisler şahsı ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
"Sözde akademisyen kılıklı" diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
Gündem

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetimini ve İmamoğlu’nu savunan bir akademisyene isim vermeden çok sert sözlerle yüklendi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23