Murat Alan, Özgür Özel’i kendi ifadesiyle vurdu: ‘Ak’tan yana mısın ‘İt’ten yana mı?

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisine ve gazetesine yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Özel’in bir konuşması sırasında Akit için kullandığı ifadelere değinen Alan, ana muhalefet liderini "sokak ağzı kullanmakla" suçladı.

Murat Alan, Özgür Özel’in kürsü performansını ve üslubunu eleştirerek, kullanılan dilin bir genel başkana yakışmadığını savundu. Yazıda, Özel’in Adalet Bakanlığı’ndan basına bilgi sızdırıldığına dair iddiaları "yalan bombardımanı" olarak nitelendirildi. Alan, Özel’e şu sözlerle seslendi:

"Siyaset değil, rezillik"

"Bir siyasi parti genel başkanı, elinde olduğunu iddia ettiği 'delillerle' konuşmaz da sokak ağzıyla konuşursa, burada tartışılması gereken ne gazetecilik etiğidir ne de haber yapma hakkı... Asıl sorgulanması gereken o zihniyetin ta kendisidir."

"İftiranı belgeyle ifşa et"

Özgür Özel’in "devletten bilgi sızdırılıyor" ve "liste var" iddialarına karşı açık bir çağrıda bulunan Alan, somut delil talep etti. Yazıda, bu iddiaların halkı kandırma çabası olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

 

  • Belge Çağrısı: "Hangi gazeteciye ne servis edilmiş, kim göndermiş, hangi dosyadan ne sızdırılmış... Çık ortaya, delillerini koy masaya!"
  • Belediye Eleştirisi: Alan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaki skandal iddialarına sessiz kalınmasını eleştirerek, "Mesele işlenen suç değil, suçun ortaya çıkması mı?" sorusunu yöneltti.

"Sızıntı Bakanlıktan değil, kendi içinizden"

Haberlerin kaynağına dair iddiaları reddeden Murat Alan, bilgilerin resmi kurumlardan değil, bizzat CHP yapısının içerisinden geldiğini iddia etti. Alan,

"O sızıntılar nereden geliyor biliyor musun Özgür? Bizzat kendi çürümüş yapınızın içinden fışkırıyor. Ya çıkar kavgasına tutuşanlar birbirini ihbar ediyor ya da vicdanı kalmış birkaç kişi daha fazla saklayamıyor," dedi.

 

"Biz o hecenin AK tarafındayız"

Özel’in gazete ismini hedef alan sözlerine de değinen Alan, Akit’in yayın çizgisinden taviz vermeyeceğini vurguladı. Yazısını şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"Bizi aşağıladığını zannediyorsun. Yanılıyorsun. Biz Akit olarak şerefli, haysiyetli, onurlu insanlarız. Sen o kelimeyi hecelemeye devam et. Biz o hecenin 'AK' tarafındayız. Peki ya sen? Sen ne taraftasın?"

Murat Alan'ın yazısını okumak için tıklayın>>>

