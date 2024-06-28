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Ekonomi Türkiye'nin ünlü tatil bölgesi Marmaris'te doğalgaz müjdesi! El koyma kararı çıktı
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü tatil bölgesi Marmaris'te doğalgaz müjdesi! El koyma kararı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 08:48:00 -
Türkiye'nin ünlü tatil bölgesi Marmaris'te doğalgaz müjdesi! El koyma kararı çıktı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, yakın zamanda Muğla'nın Marmaris ilçesine doğalgaz getirmeye hazırlanıyor.

BOTAŞ, Muğla ilinin Marmaris ilçesine doğalgaz götürmek için boru hattının geçeceği güzergahta kamulaştırmalara başlayacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Muğla ilinin Marmaris ilçesine doğalgaz götürme çalışmaları kapsamında inşa edilecek boru hattı güzergahında kamulaştırma çalışmalarına başlıyor. BOTAŞ, Marmaris İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesini gerçekleştirmek amacıyla Muğla ilinin Merkez ilçesinden başlayıp; Ula ilçesinden geçerek Marmaris’te sona erecek olan hat üzerinde inşa edeceği boru hattına denk gelen bazı taşınmazlar ile Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazları mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurmak suretiyle, acele olarak kamulaştıracak.

Kaynak: Enerji Günlüğü

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Yorumlar

Mesut Sarp

He he. Sağol Akit her yer gaz her yer petrol. Fışkırıyor fışkırıyor...

Mesut Sarp

Ekonomimiz süper.
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