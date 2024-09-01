Türkiye'nin ünlü şirketi iflas etti! İşgücü dayatmasına direnen şirketin binlerce çalışanı işsiz kalacak

Türkiye’nin en büyük firmalarından birinden daha kötü haber geldi. Gaziantep’te faaliyet gösteren ve 25 ülkeye ihracat yapan şirket iflas bayrağını çekti. İşte, yüzlerce kişiyi işsiz bırakan iflasın detayları…

Merhabahaber’in aktardığına göre, Türkiye’nin önde gelen ambalaj firmalarından Folyopak Ambalaj, ekonomik kriz nedeniyle iflas etti. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, sektöründeki liderliğini sürdüren bir isimdi ve bu beklenmedik gelişme ambalaj dünyasında büyük bir şok yarattı.

24.000 METREKARELİK DEV FABRİKADA ÜRETİM YAPIYORDU

Folyopak Ambalaj, toplamda 24.000 metrekare kapalı alanda üretim yapıyordu. Firma, bu geniş üretim tesisinde çeşitli ambalaj ürünleri üretiyordu. Üretilen ambalajların büyük bir kısmı ise 25 ülkeye ihraç ediliyordu. Firmanın geniş ürün yelpazesi, çöp torbası, taşıma poşetleri, bakkaliye torbası, omuz askılı elbise torbası, ikaz şeridi, palet örtüsü ve laminasyonluk film gibi ürünleri içeriyordu.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN GRANÜL ÜRETİMİ

Folyopak Ambalaj, aynı zamanda 800 ton geri dönüşümden granül üretimi gerçekleştiriyordu. Bu üretim, firmanın çevre dostu yaklaşımını ve geri dönüşüm konusundaki hassasiyetini yansıtıyordu.

SEKTÖRDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Folyopak Ambalaj’ın iflası, ambalaj sektöründe büyük bir yankı uyandırdı. Türkiye'nin önemli ambalaj üreticilerinden birinin iflas etmesi, sektörün mevcut ekonomik koşulları ve kriz yönetimi açısından endişeleri artırdı. Bu gelişmenin ardından, sektördeki diğer firmalar da ekonomik kriz karşısında alacakları önlemleri gözden geçireceklerini belirtti.