Türkiye'nin ünlü bankası sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, Şekerbank'ın hisselerinin satıldığını duyurdu.

İşte Atilla'nın o yazısı:

1953 yılında Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir'de kurulan, 2004 yılında genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıyan ve 1997 yılında halka arz edilen Şekerbank ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Maden, medya, pazarlama iletişimi, baskı hizmetleri, turizm, yayıncılık, gayrimenkul ve hızlı tüketim gibi alanlarda yatırımları bulunan İlbak Holding, Şekerbank’ın hisselerinin bir kısmını satın almak için girişimde bulundu.

Şekerbank, hisselerinin bir kısmının satışı için İlbak Holding ile kurum onayı şartı ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Şekerbank'tan resmi açıklama

Türkiye'de ilk kez Patronlar Dünyası tarafından duyurulan bu gelişmenin ardından Şekerbank'tan KAP'a resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."

Satış süreci öncesinde Şekerbank'ın sermaye dağılımı şu şekildeydi:

CNBC-E'yi aldılar

İlbak Holding son olarak 2023 yılında Türkiye yayın haklarını satın aldığı CNBC-E’nin yeniden yayına başlaması ile gündeme gelmişti.

Murat İlbak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu holdingin bünyesindeki Ströer Kentvizyon firması, İstanbul ve Ankara’daki billboard, otobüs durağı ve açık hava reklam işlerini de yapıyor.