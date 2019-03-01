"Türkiye'nin üniversite mezunu rakamında istihdam gerçekleştiren başka ülke yok"

SAMSUN (AA) - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'nin üniversite mezunu rakamında istihdam gerçekleştiren başka bir ülkeden bahsetmemiz mümkün değil. 10 yıllık zaman içerisinde 3,5 milyon üniversite mezununu istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.

Uzunkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "İŞKUR Kampüste" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, üniversite mezunu rakamında iş gücüne ve istihdama katkı sağlama açısından Avrupa ülkeleriyle mukayese dahi edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin son 10 yıllık dönemde iş gücüne katılımı yüzde 7,3, istihdamı ise yüzde 5,5 artıran bir ülke olduğunu vurgulayan Cafer Uzunkaya, "Ülkemizde 10 yıl önce 3 milyon 100 bin olan üniversite mezunu sayısı, bugün 7,3 milyona çıkmıştır. İş gücüne ve istihdama katılım 2,9 milyondan 6,4 milyona çıkmıştır. Türkiye, 10 yıllık zaman içinde 3,5 milyon üniversite mezununu iş gücü ve istihdama dahil eden bir ülke olmuştur." diye konuştu.

İŞKUR olarak iş gücü piyasasına katılım oranının yüzde 53, istihdam oranının ise yüzde 47 olduğuna işaret eden Uzunkaya, "Üniversitelilerin iş gücüne katılım oranı yüzde 80,2, istihdam oranı ise yüzde 70,1'dir. Bu başarılı bir gelişmedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Avrupa İstatistik Ofisi verileriyle ifade etmem gerekirse, Türkiye'nin üniversite mezunu rakamında istihdam gerçekleştiren başka bir ülkeden bahsetmemiz mümkün değil. 10 yıllık zaman içerisinde 3,5 milyon üniversite mezununu istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cafer Uzunkaya, üniversite öğrencilerinin haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında haftanın 3 günü, üniversite döneminde de 3 ay olmak kaydıyla iş gücü piyasası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanıştığı, ücreti ve sigorta priminin ödendiği bir sistemi hayata geçireceklerini anlatarak, "Yine üniversite öğrencilerimizin istihdama girişini kolaylaştırmak için 'İşe ilk adım' projesini hayata geçirdik. 18 yaşından 29 yaşına kadar üniversite mezunlarımızı işe alan ve onları işbaşı eğitim programına başlatan iş verenlerimizin yüzde 50 istihdam zorunluluğu olduğu dönemdeki ücretlerin yüzde 50'sini, diğer bir yıl için yüzde 25'ini vereceğiz. Böylece üniversite öğrencilerinin daha fazla istihdamda kalmasını temin eden çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak ile Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'un mesleki deneyimlerini paylaştığı programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de katıldı.