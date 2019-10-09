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Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı

Türkiye ile Solomon Adaları arasında imzalanan havacılık anlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:30
Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı

Türkiye ile Solomon Adaları arasında ikili havacılık anlaşması imzalandı, böylece Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı. İkili Havacılık Ulaştırma Anlaşması’na, Montreal’de düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 40. Genel Kurulu’nda ICAO nezdinde Daimi Temsilci, Büyükelçi Ali Rıza Çolak ve Solomon Adaları İletişim ve Havacılık Bakanı Ped Shanel Agovaka imza attı.

Anlaşma ile Türkiye’deki tüm noktalardan Solomon Adaları’ndaki tüm noktalara, haftalık 5 frekans yolcu ve 5 frekans kargo hakkı tanımlandı. Her iki ülkenin tayin ettiği hava taşıyıcılarının üçüncü taraf dahil olmak üzere kod paylaşımı, bloke yer ve benzeri ticari konularda iş birliği yapmalarına olanak sağlayan anlaşmayla Türkiye’nin ikili havacılık anlaşması yaptığı ülke sayısı 172’ye yükseldi. Solomon Adaları, Büyük Okyanus’un güneyinde, Papua Yeni Gine’nin doğusundaki adalar devletidir. Ülke toplam yüzölçümü 28 bin 450 kilometrekare olan 990’dan fazla adadan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:30
  1. Solomon Adaları
  2. Havacılık Ulaştırma Anlaşması
  3. Montreal
  4. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)
  5. Büyükelçi Ali Rıza Çolak
  6. Solomon Adaları İletişim ve Havacılık Bakanı Ped Shanel Agovaka
  7. Büyük Okyanus
  8. Papua Yeni Gine

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