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Aktüel

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 08:13:17 -
Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19'la mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı.

Dün gece havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Mogadişu'ya indi.

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