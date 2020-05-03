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Türkiye'nin teklifi Yunan basınında geniş yankı buldu

Girit'te meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Türkiye'nin yardım teklifi Yunan basınında geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:27:00 -
Türkiye'nin teklifi Yunan basınında geniş yankı buldu

Yunan basını, Girit Adası’nda meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası Türkiye'nin Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu yazdı. Türkiye'nin yardım teklifi Yunan basınında geniş yer aldı.

Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklifi

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistocles Demiris ile iletişim kurduğu bilgisine yer verilen haberde, Büyükelçi Özügergin'in Demiris'e yardıma hazır olduklarını aktardığı ifade edildi.

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