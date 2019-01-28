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Türkiye'nin "su altındaki serüveni"

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2019 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nın da yer aldığı 11 uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek- TSSF Başkanı Şahin Özen:"TSSF, ülkemizin en başarılı ve en büyük spor federasyonlarından biridir"- "Ulusal etkinlik ve şampiyona organizasyonlarımızı yeni yılda arttırmayı hedefliyoruz"

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:38
Türkiye'nin "su altındaki serüveni"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yeni sezona "merhaba" dedi.

Bünyesindeki birçok spor branşıyla dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan TSSF, 2019 yılı yurt içi ve yurt dışı faaliyet sezonunu açtı.

TSSF, bu yıl içinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarının da yer aldığı 11 uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

2019 yılı hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi veren TSSF Başkanı Şahin Özen, "TSSF, ülkemizin en başarılı ve en büyük spor federasyonlarından biridir." ifadesini kullandı.

Başkan Özen, federasyonun büyüklüğünü ise şöyle açıkladı:

"2019 yılına 126 spor kulübümüz, yaklaşık 12 bin kadın ve erkek sporcumuzla, 447 antrenörümüzle giriyoruz. Faal olarak hizmet veren dalış merkezi sayımız 268, cankurtarma eğitim merkezimiz ise 25’e ulaştı. Farklı derecelere sahip 23 bin 441 cankurtaranımız bulunmakta. Dalıcı, uzman dalıcı, dalış eğitmeni, uzman dalış eğitmeni ve rehber dalıcı sayımız ise 28 bin 300’ü buldu. Bu rakamlar, Türkiye'yi kucaklayan bir spor federasyonu olduğumuzun göstergesidir."


- Hedef yeni şampiyonluklar


Şahin Özen, yeni sezonda, yeni dünya ve Avrupa şampiyonluklarını Türkiye'ye armağan etmek için her türlü çalışma planını yaptıklarını söyledi.

Su altı sporlarının birçok branşında Türkiye'yi dünya markası yapmayı başarmanın motivasyonuyla yeni yıla girdiklerini anlatan Özen, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müz ve yerel yönetimlerimizin desteğinde yurt içi ve yurt dışında onlarca etkinlik düzenleyeceğiz ve katılım sağlayacağız. İlk kez Türkiye Cankurtaran Şampiyonası yapacağız ve milli takım aday kadromuzu belirleyeceğiz. Teknik dalış konusundaki yasal mevzuatı ve bunun gerektirdiği uygulamaları 2019’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2019 yılında su altı sporları branşında farklı ülkelerle uluslararası ortak çalışma kampları, seminerler oluşturarak, tecrübe ve bilgi alışverişi etkinlik planlarımızın arasında yer alıyor. Ulusal etkinlik ve şampiyona organizasyonlarımızı yeni yılda arttırmayı hedefliyoruz."


- Ortak projeler


Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) ile ortak projelerde yer alacaklarını dile getiren Özen, "Dalış merkezi ve spor kulübü sayılarımızı arttırmayı planlıyoruz. Fiziksel altyapının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız ve sporcu altyapısının kalite çıtasını yükseltmek için uyguladığımız disiplinli yaklaşımımız 2019'da da artarak devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, paletli yüzme, salon ve salon dışı serbest dalış, sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, zıpkınla balık avı ve su altı görüntüleme branşlarındaki uluslararası yarışmalara, farklı yaş gruplarında milli takım sporcularıyla katılacaklarını da ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:38
  1. 2019 yılı
  2. Sualtı Sporları
  3. TSSF Başkanı Şahin Özen
  4. türkiye sualtı sponları federasyonu

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