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Siyaset "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" anketinde çarpıcı sonuç!
Siyaset

"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" anketinde çarpıcı sonuç!

ASAL Araştırma tarafından vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu soruldu. Soruya, açık ara AK Parti cevabı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 17:59:00 - 2022-11-03 18:41:31
"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" anketinde çarpıcı sonuç!

 Yeniakit.com.tr 

Asal Araştırma Şirketi, Ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

26 ilde 5 -14 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi.

20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, ankete katılanların yüzde 30.8'inin oyunu aldı.

AK Parti'nin en yakın takipçisi CHP yüzde 18.2, İYİ Parti ise yüzde 7.4 oyda kaldı.

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