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Dünya Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:48:00 -
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye’nin nüfusu her geçen yıl düzenli olarak artışını sürdürüyor. Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl nüfus ile alakalı haber çıkışı 35 bin 9847 olarak görüldü. Yaşlı nüfus ile çıkan haber adedi bin 133 olarak kaydedildi. 2007 yılındaki nüfus ile çıkan haber sayıları incelendiğinde ise rakamın 8 bin 615 olduğu görüldü.

TÜİK verileri belli oldu

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre Türkiye’nin nüfusu belli oldu. Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 olduğu kaydedilirken, bu rakamın 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53, 2010 yılında 73 milyon 722 bin 988, 2007 yılında ise 70 milyon 586 bin 256 olduğu saptandı.

En az nüfus Tunceli'de

2008 yılında nüfusun yüzde 6,8’ine gerileyen yaşlı nüfusunun ise 2019 yılında yüzde 9,1 seviyelerine çıktığı görüldü. Cinsiyet bakımından nüfus oranları incelendiğinde ise güncel erkek nüfusunun kadın nüfusundan 287 bin 275 fazla olduğu kaydedildi. Nüfusun en yoğun olduğu yer ise İstanbul olarak kaydedilirken, en düşük nüfusun 84 bin 660 ile Tunceli’de olduğu gözlendi.

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Yorumlar

Millet

Tunceli de nüfusun az çıkması çok normal. Çünkü K mal Tuncelileri Türkiye nin diğer ilçe ve illerine ilçe başkanı, il başkanı, parti meclisi üyesi, delege, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, vekil, ve chp ve belediyelere memur işçi ve diğer arpalıklara yerleştirdiği için Tuncelide adam mı kaldı kardeşim
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Can

Nüfus artsa fakirlik artikca faydasi yok. 7 milyonluk isvicre zenginlik icinde yasiyor ve 20 milyonluk hollanda nin 83 milyonluk TR den fazla GSMH si var.
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