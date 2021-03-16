Türkiye’nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı

Silah ithalatı ise yüzde 59 azaldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14’üncü ülkeyken 2016-2020 döneminde 13’üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15’inci sıradan 20’nci sıraya indi. ABD’den yapılan ithalat da yüzde 81 düştü.

Önemli ve anlamlı görev

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silah ihracatının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Bizden savunma sanayiimizi bağımsız kılmamızı talep etti. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının arttırmaktı” diye konuştu.

Ekosistem başarısı

Her geçen gün savunma sanayii ihracatının arttığına ve dışa bağımlılığın azaldığına işaret eden Demir, şunları söyledi: “Bugün dünyada yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz platformlarımız adından söz ettirmeye ve göz kamaştırmaya başladı. Bu, bir ekosistem başarısıdır. Bu ekosistemin en büyük destekçisi ve Türkiye’nin küresel güç vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, savunma sanayii firmalarımıza, alt yüklenicilerine, üniversitelerimize ve KOBİ’lerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda tüm paydaşlarımızla beraber daha iyisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”