Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar Arap basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin SİHA'ları Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı yoğun olarak kullandığını belirten Arap medyası "Türkiye uzun yıllar boyunca çalışarak kendi SİHA'larını üretmeyi başardı." dedi.

Türk SİHA'larının dünyada büyük bir ihracaat başarısı yakaladığına dikkat çeken Arap medyası "Türkiye bu alanda küresel aktörlerle rekabet edebilecek bir konuma yükseldi" ifadelerini kullandı.

İHA'ların ilk kez ABD tarafından Afganistan'da bir operasyon sırasında kullanıldığını anımsatan Arap medyası "O dönemde Amerikan dronları gökyüzünden tam bir hakimiyet kurdu." dedi.

Türkiye büyük ilerleme kaydetti

Bu teknolojinin zamanla dünya geneline yayıldığını ifade eden Arap medyası özellikle Türkiye ve Çin'in SİHA'lar konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Dronların stratejik olarak büyük avantajlar sağladığını ve operasyonel maliyetlerinin son derece düşük olduğunu vurgulayan Arap medyası "Bu araçları üretebilenler büyük bir avantaj elde eder ve sayılı birkaç ülkeden biri haline gelir. Bu ülkeler son derece öldürücü ve etkin olarak tanımlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin İHA serüvenini anlatan Arap medyası şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele onlar için çok uzun zaman aldı ve önlerinde çok fazla engel vardı. Tüm hikaye Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin uyguladığı ambargolar ile başladı. ABD tarafından Türkiye'ye silah ihraç edilmesine yasak getirildi. Bu gerilim Türkiye'nin Batı'dan silah ithaline ilişkin düşüncelerini değiştirdi. Birçok savunma şirketi kuruldu. Ancak o zamanlar üretimin çoğu mühimmat ve küçük silahlara odaklanmıştı. Bazıları TAI gibi bir havacılık şirketiydi. Şirket güdümlü füze ve uçak gibi ağır sistemleri üretmeye odaklandı. Dronlar ise Türkiye'nin önceliklerindendi. Ancak ilk başta bunları üretmek yerine ithal etmeyi seçtiler."

Türkiye'nin İsrail'den Heron tipi İHA'ları aldığını aktaran Arap medyası "Ancak bu araçlar kısa bir süre sonra bozulmaya başladı. Tamir edilmeleri için İHA'ları İsrail'e gönderdiler. Bu İHA'lar sadece İsrailli teknisyenler tarafından işletiliyordu. Bu da Türkleri endişelendiren bir başka konuydu. Çekilen tüm görüntüler önce İsrail istihbaratına ulaşıyordu" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin İHA geliştirmek için harekete geçtiğini belirten Arap medyası "Türk uçak şirketi TAI bunu başardı. 24 saat havada kalabilen ve 30.000 feet irtifaya ulaşabilen ANKA geliştirildi." ifadelerini kullandı.

Yedek parça tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle proje takviminde ciddi aksamalar yaşandığını kaydeden Arap medyası şunları aktardı:

"Tüm bunlar Türkiye'nin yerli motor üretmeyi planlamasına yol açtı. 2011 yılının sonunda ANKA başarılı oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2013 yılında girdi."

2015 yılında Selçuk Bayraktar öncülüğünde Bayraktar TB2 SİHA'nın geliştirildiğini belirten Arap medyası "Yeni Bayraktar İHA'ları Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği oldu. Askeri operasyonlardaki büyük başarısı ile tüm dünyanın dikkatini çekti." yorumunu yaptı.

Zamanla Türkiye'nin SİHA'ları Ege ve Doğu Akdeniz'de de yoğun olarak kullanmaya başladığını ifade eden Arap medyası "Bu durum Türkiye ve Yunanistan arasında sürtüşmelere yol açtı. Bunun yanında Türkiye Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Hafter tarafından başlatılan taarruzu püskürtmek için 12 adet Bayraktar İHA tedarik etti. Türkiye ayrıca Ukrayna'ya da bu İHA'ları ihraç etti." dedi.

Envanterde bulunan İHA sayısı 100'ü aştı

Türkiye'nin envanterinde bulunan İHA sayısının 100'ü aştığını belirten Arap medyası değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu kazanılan yetenek Türk ordusunun ve hava kuvvetinin birincil odak noktası oldu. Türkiye'nin İHA üretimindeki teknik yeteneği 2019 yılında fark edilir bir sıçrama yaptı. Bayraktar ve ANKA'lar bu süreçte rekorlar kırdı."

AKINCI ve Aksungur İHA'ları

Türkiye'nin AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ile bu alanda çıtayı iyice yükselttiğini kaydeden Arap medyası, platformun 15 kilometre yükekliğe ulaşabildiğini, çok sayıda uzun menzilli mühimmatı taşıyabildiğini ve gelişmiş bir radara sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin 2022 yılına kadar bu araçlardan 36 adet üretmeyi planladığını belirten Arap Medyası AKINCI TİHA'nın F-16 tipi savaş uçaklarının operasyonel yükünü büyük ölçüde alacağını bildirdi.

AKINCI'nın yanında Aksungur adlı İHA'nın da geliştirildiğini aktaran Arap medyası bu aracın iki motorla çalıştığını, 700 kilometre uçma kapasitesine sahip olduğunu, hem savunma hem de saldırı operasyonları düzenleyebildiğini ifade etti.

Arap medyası Türkiye'nin askeri olarak kendi kendine yetebilmek için uzun zamandır savunma sanayisini geliştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin gücü göze çarpıyor

"Türkiye zırhlı araçlar, helikopterler uydular ve gemiler üretiyor. Tüm yerli ürünlerini dünya çapında 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyorlar." diyen Arap medyası uçak gemisi üretiminde de Türkiye'nin iddialı hedefleri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin silah pazarında dünyada rekabetçi bir konuma ulaştığını ve yerli silahlarını çeşitli ülkelere satarak ekonomisini büyüttüğünü belirten Arap medyası analizini şöyle noktaladı:

"Türkiye silah satarak gücünü giderek artırıyor ve bunu oldukça hızlı yapıyorlar. Özellikle drone üretiminde Türkiye gücü göze çarpıyor"