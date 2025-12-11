Türkiye’nin Sibirya’sı nefes kesti

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk havada kendini iyice hissettirmeye başladı. Soğuğun etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarının üzerine halı battaniye örterken, soğuktan etkilenen kuşlara ise esnaf yem verdi.

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta gece eksi 13 dereceyi gördük. Yağan karın etkisi bu, sabahları ayaza çekiyor. Araçların camları buz tuttu. Sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz. Biraz da önlem alıyoruz, battaniye işte ne bulursak araçların ön camının üzerine örtüyoruz. Soğuklar başladı 2-3 ayımız böyle ayaz ve soğukla geçecek" dedi.

Sabah erken saatlerde iş yerini açan ve kuşlara yem veren esnaf Mehmet Gözükür, "İlk işimiz dükkanımızı açar açmaz kuşlarının yemini vermek, bu bizim insani görevimiz. Hava sıcaklığı eksi 13-14 dereceye düşüyor. Biz kuşları yem vererek besliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kentte bir vatandaşın havaya serptiği sıcak su soğuğun etkisiyle dondu. O anlar ise kameraya yansıdı.