0553 313 94 23
impression

Türkiye’nin siber risk haritası çıkarılacak

Türkiye’nin siber risk haritası, LOCARD Global Cyber Security Summit’te çıkarılacak.

30 Ekim 2018 Salı 09:58
Türkiye’nin siber risk haritası çıkarılacak

Türkiye’nin uluslararası siber güvenlik etkinliğini ortaya koymak amacıyla organize edilen LOCARD Global Cyber Security Summit, 6 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek.

Güvenlik konusunda uzman isimlerin ve sektör profesyonellerinin yer alacağı zirvede siber güvenlik konusunda önleyici tedbirler masaya yatırılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında gerçekleştirilecek zirvede, “Türkiye’nin siber risk haritası” çıkarılacak ve “siber bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi” ana teması altında alınabilecek tedbirler gündeme gelecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:58
  1. Ankara
  2. LOCARD Global Cyber Security Summit
  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  4. Türkiye’nin siber risk haritası
  5. siber bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının gramı piyasaya düşüşle başladı
    1. Altının gramı piyasaya düşüşle başladı
    2. Çekmeköy'de 8 yaşındaki Kadir'in..
    3. Katil İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    4. ABD sondaj kule sayısını 1068'e çıkardı!
    5. Terim'i kızdıran 4 olay!
    6. Phillip Cocu'nun gönderilişinin perde..
    7. Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci..
    8. Bahçeli'den EYT için yeni karar!
    9. Petrolün varil fiyatı 77,18 dolar..
    10. Trabzonspor, kupada tur planlıyor
    11. 2018 KPSS önlisans sınav yerleri..
    12. Yağmur yağdı, kanallarıyla ünlü şehir..
    13. Komutan Mehmetçik'in kış kıyafetlerini..
    14. Dolar/TL, son 2,5 ayın en düşük..
    15. Rusya: Çin ile beraber Amerika'nın..
    16. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    17. Yahudi liderler Trump'ı suçladı
    18. Suudilerin isteği Türkiye tarafından..
    19. “Devletin dini; Din-i İslam’dır!”
    20. İslam Slimani'ye yönetimden ağır darbe
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı