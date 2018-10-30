Türkiye’nin uluslararası siber güvenlik etkinliğini ortaya koymak amacıyla organize edilen LOCARD Global Cyber Security Summit, 6 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek.

Güvenlik konusunda uzman isimlerin ve sektör profesyonellerinin yer alacağı zirvede siber güvenlik konusunda önleyici tedbirler masaya yatırılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında gerçekleştirilecek zirvede, “Türkiye’nin siber risk haritası” çıkarılacak ve “siber bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi” ana teması altında alınabilecek tedbirler gündeme gelecek.