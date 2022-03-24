HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in öncülüğünde başlayan Sessizlerin Sesi Hareketi siyasi oluşuma geçeceğini açıklamıştı. HDP ile yollarını ayıran Ayhan Bilgen’in kuracağı partinin ismi ise ne olacağı merak ediliyordu. Ayhan Bilgen’in kuracağı siyasi parti için artık sona gelindi. 31 Mart’ta partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilecek. Partinin kısaltması ise ‘SES’ olacak.

Türkiye’nin Sesi Partisi kimin?

Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kim kurdu? Türkiye’nin Sesi Partisi Ayhan Bilgen başkanlığında kurulacak. Türkiye’nin Sesi Partisi, bakanlığa 30 kurucu üye ile başvurusunu yapacak. Türkiye'nin Sesi Partisi'nde kimlerin yer alacağı henüz açıklanmazken, HDP'den 2018 yılında istifa eden eski İzmir Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan da partinin içinde yer alması bekleniyor.

Ayhan Bilgen kimdir?

28 Ocak 1971'de Kars'ta doğdu. Baba adı Muharrem, anne adı Behiye'dir. Gazeteci; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı. Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. HDP MYK Üyesi görevini yürüttü.

2019 Yerel seçimleri'nde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Kars belediye Başkanı seçildi. 2 Ekim 2020 tarihinde tutuklandı ve yerine Belediye başkanlığına kayyum atandı. Cezaevine giren Ayhan Bilgen, tahliye sonrası HDP’den istifa edip Sessizlerin Sesi Hareketi’ni kurdu. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.