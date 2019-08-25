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Türkiye'nin şefkat eli Somali'de

Türkiye Diyanet Vakfı Somali topraklarındaki ihtiyaç sahiplerine; eğitim,sağlık ve gıda kapsamında yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. 2011 yılındaki kıtlık döneminde ailesi ile birlikte Somali'ye giderek dünyanın dikkatini o topraklara çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Somalililerin sevgisi gün geçtikçe artarken, ülkedeki yöneticiler de şu yorumu yapıyor: "Batı ülkeleri Somali'ye ulaştırdıkları her yardımdan sonra bir karşılık istedi. Bizi karşılıksız seven tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyoruz."

25 Ağustos 2019 Pazar 21:01
Türkiye'nin şefkat eli Somali'de

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli elleri, Somali'ye de büyük hizmetler götürüyor. Somali'nin ilk ve tek ücretsiz yatılı okulu Türkiye Diyanet Vakfı Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi 350 Somilili öğrenciye hizmet verirken okulun tüm masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor. 2012-2013 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan okulda 62 öğretmen görev yapıyor. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Somalice olmak üzere 4 dilde ders verilen okulun öğrencilerinin dörtte biri yetim gençlerden oluşuyor. Bu yıl 4. mezunlarını veren TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin büyük bir bölümü hem Türkiye hem de Mogadişu'daki üniversitelerde eğitim hayatına devam ediyor.

Eğitim, sağlık ve gıda

Somali Din Hizmetleri Müşaviri Oğuz Yılmaz, Mogadişu Din Hizmetleri Müşavirliği ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü faaliyetleri yalnızca İmam Hatip Lisesi ile de sınırlı değil. Somalili gençlere hizmet veren Mogadişu İmam Hatip Lisesi ile birlikte Borama'da Fatih Sultan Mehmet Lisesi'nde de ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hizmeti veriliyor. Mogadişu Üniversitesi'ndeki 106 öğrenciye burs verilmesi ile beraber Ramazan Ayı ile Kurban Bayramlarında da Somalililere insani yardım paketleri ulaştırılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Somali'de yürüttüğü 2019 yılı Ramazan ayı çalışmalarında bu yıl 8 ayrı bölgeye 5 bin gıda paketi, günlük kamplardan gelen 350 kişiye 4 çeşit iftar yemeği, bin yetim kız ve erkek çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

2019 yılı Kurban Bayramı organizasyonu ile de 7 ayrı bölgede yaklaşık 40 bin Kurban vekaleti 1 milyon muhtaç insana ulaştırıldı.

'Türkiye bizi karşılıksız seviyor'

2011 yılında yaşanan kıtlıkta dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle Somali'ye gelerek dünyanın dikkatini bu topraklara çekmişti. Somalili yöneticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki mazlumlara olan karşılıksız yardımı nedeni ile Somali halkının yoğun sevgisini kazandığını söylerken, batı ülkelerinin Somali'ye ulaştırdıkları her yardımdan sonra bir karşılık beklediklerini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:01
  1. Türkiye Diyanet Vakfı

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