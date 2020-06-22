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Ekonomi

Türkiye’nin savunmadaki gücü “sanal fuara” taşındı

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle fuarların iptal edildiği bu ortamda, savunma ve havacılık sanayiinde faaliyet gösteren 493 firma ve 16 üniversitesinin ürün ve kabiliyetlerini tanıtmak amacıyla sanal fuar uygulamasından yararlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:50:00 -
Türkiye’nin savunmadaki gücü “sanal fuara” taşındı

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle fuarların iptal edildiği bu ortamda, savunma ve havacılık sanayiinde faaliyet gösteren 493 firma ve 16 üniversitesinin ürün ve kabiliyetlerini tanıtmak amacıyla sanal fuar uygulamasından yararlanacak. Milli Teknoloji Hamlesi’ne en büyük desteği veren SAHA İstanbul’un 4-7 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceği SAHA EXPO fuarı ile koordineli gerçekleştirilecek SAHA EXPO sanal fuarı, kümelenme üyesi ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen XperEXPO uygulaması ile gerçekleştirilecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin tanıtımının yapılacağı SAHA EXPO sanal fuarı, 7/24 ziyaret edilebilecek. Sanal fuarda, başta Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Anka, Altay Tankı, Atak Helikopteri, zırhlı araçlar ve füze sistemleri olmak üzere savunma sanayisinde yüzlerce firmanın ürünlerini ve geliştirdikleri sistemleri incelemek ve detaylı şekilde bilgi almak mümkün olacak. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek sanal savunma fuarının küresel bir marka olması da hedefleniyor.

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