0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türkiye'nin satrançta genç umutları

- Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımdaki 16 sporcudan 10'u 18 yaşının altında - 13 yaşındaki milli satranççı Çisel Anaçoğlu: "Önümüzdeki sene LGS sınavı var ve daha az turnuvaya gideceğim ama kesinlikle satrancı bırakmayı düşünmüyorum"- "İkisi beraber olur ama özellikle sınav senelerinde spora daha az zaman ayırmak zorunda kalıyoruz"

12 Nisan 2019 Cuma 11:29
Türkiye'nin satrançta genç umutları


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda 18 yaşın altında 10 sporcuyla hamle yaptı.

Avrupa’nın 32 ülkesinden 114’ü unvanlı 132 kadın satranç sporcunun mücadele ettiği Antalya'daki şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu temsil ediliyor.

Milli takımda yer alan 16 sporcudan 10'unun yaşının ise 18'den küçük olması dikkati çekiyor.

Şampiyonada milli kafilede yer alan Çisel Anaçoğlu, İrem Ezra Öz ve Gülenay Aydın, henüz 13 yaşında milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor.

14 yaşında Simay Tanır, 15 yaşındaki Sıla Çağlar ve Esma Doğa Duran, 17 yaşındaki Uktenur Çatal, Busenaz Koçyiğit ve Sude Hereklioğlu ile 16 yaşındaki Defne Sade de milli takım adına yarışıyor.


- Satrançla kreşte tanıştı


Satranç sporu ile kreşte tanıştığı belirten 13 yaşındaki milli satranççı Çisel Anaçoğlu, "Başka sporları denedim ama hoşuma gitmedi. Basketbola gittim, dans ettim, bale yaptım." dedi.

Gittiği kreşte satranç öğrendiğini ve yıl sonunda düzenlenen turnuvada herkesi yenmesi üzerine babası tarafından satranca yönlendirildiğini dile getiren Çisel, "6 yaşından sonra kreşle birlikte satrancı da bıraktım. 8 yaşında tekrar başladım. Profesyonel oynamıyordum. İlk turnuvamda birinci oldum ve hırs geldi sonra da bırakmadım." diye konuştu.


- Sınav yoğunluğu


Çisel, milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında elinden gelenin en iyisini yaparak derece almak istediğini söyledi.

Öğrenim hayatı devam ettiği için bazı dönemlerde sınavlar nedeniyle yoğunluk yaşadığını dile getiren Çisel, "Önümüzdeki sene LGS sınavı var ve daha az turnuvaya gideceğim ama kesinlikle satrancı bırakmayı düşünmüyorum." dedi.

Türkiye’de sınav sisteminin "yoğun ve ön planda" olduğu için sporun daha geri plana düştüğünü vurgulayan Çisel, "İkisi beraber olur ama özellikle sınav senelerinde spora daha az zaman ayırmak zorunda kalıyoruz. Sınav yılım olduğu için bu yıl turnuvalara daha az katılacağım ama antrenörümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


- "Çok şanslıyız"


Türkiye adına yarışan genç sporculardan 13 yaşındaki Çisel Anaçoğlu, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda genç sporcu sayısının fazla olmadığını belirterek, "Federasyonumuz bize güveniyor, çok şanslıyız." yorumunda bulundu.

Satranç dışındaki branşlarda genç sporcu oynatmanın fazla düşünülmediğini ifade eden Çisel, "Genelde Türk sporcu da oynatmıyorlar, yabancı sporcuya öncelik veriyorlar. Satrançta daha çok genç sporculara önem verildiği için gelişim de daha kolay oluyor." diye konuştu.

Türkiye’de çok fazla satranç turnuvası düzenlendiğini ve federasyonun başarılı organizasyonlara imza attığını dile getiren Çisel, "Şampiyonada yer aldığım için çok heyecanlıyım. Daha önce Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele etmiştim. O şampiyonada 20 yaşından büyük yoktu. Şimdi 20 yaşından büyüklerle de mücadele edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:29
  1. Antalya
  2. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası
  3. Çisel Anaçoğlu
  4. Satranç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni dönem belediye meclisi ilk toplantısını yaptı
    1. Yeni dönem belediye meclisi ilk..
    2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    3. Başkan Dinçer ve ESOB yönetiminden Em..
    4. Başkan Erdoğan: “KOBİ’lere 3 milyar TL..
    5. Develi’den Wushu Türkiye Şampiyonasına..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyet..
    7. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin..
    8. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    9. Can Bartu'nun vefatı
    10. Rektör Akın’dan, mezun olduğu Erzincan..
    11. Bursa'da kuyumcu soyanlar adliyede!
    12. Ebru Türel'in ses kaydı iddiasına..
    13. Sudan’a uhulet ve suhulet tavsiyesi
    14. Marmarabirlik’ten PTT ile iş birliği
    15. Başkan Özcan, öğrencileri yalnız..
    16. ATO Başkanı Baran ODTÜ Teknokent’te..
    17. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan taziye..
    18. Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi
    19. Tekman HDP’den AK Parti’ye geçiyor
    20. Polisten minikleri önemli görev
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor