Türkiye'nin satın almak istediği F-16 savaş uçakları: Türkiye'de üretilebilir, an meselesi, bekliyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada ABD’den tedarik edilecek olan F-16 Block 70 savaş uçaklarının Türkiye’de üretilme olasılığının olduğu ifade edildi. Şimdiye kadar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) F-16 savaş uçaklarının çeşitli versiyonlarını kendi tesislerinde üretip Hava Kuvvetleri’ne ve yabancı müşterilerine teslim etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir. Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir.”

F-16 Viper uçaklarının onaylanma süreci

İlk başta DSCA (Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı) Türkiye’ye F-16 Block-70 savaş uçağı tedariki için 27 Ocak’ta olası satış için olumlu bildiri yayımlamıştı. 8 Şubat 2024 tarihinde ise ABD Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul, Türkiye’ye F-16 Block 70 savaş uçağı ve ilgili ekipmanların tedarikine itiraz etmişti. Tedarike karşılık olarak Rand Paul ABD Kongresi’ne satışın yasaklanması için yasa tasarısı sunmuştu. Fakat bu tasarının her iki ABD kurulunda da onaylanmaması üzerine Türkiye’ye F-16 Block 70 savaş uçağı tedariki 10 Şubat tarihinde kesinleşmişti.

Resmi satışa dair ABD’de itirazın gelmeyip onaylanması ile birlikte tedarik süreci başlamış oldu. Bu bağlamda ilk başta Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının MSB tarafına iletilmesi bekleniyor. Teklif ve Kabul mektuplarının MSB tarafından incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. TUSAŞ’ın F-16 uçaklarının eski varyantlarını kendi tesislerinde ürettiğinden dolayı Türkiye için üretilecek uçakların Türkiye’de üretilme olasılığı da mevcut. (defenceturk)

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