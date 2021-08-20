Türkiye'nin sanayi tecrübesi Ukrayna'ya taşınıyor

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Bakan Yardımcısı Dönmez, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusyki ile görüştü. Görüşmeye TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da katıldı. Görüşmede, iki ülke arasında başta savunma sanayi olmak üzere sanayi ve teknoloji alanındaki işbirlikleri değerlendirildi, geniş bir alanda sürdürülen çalışmaların daha da ileriye taşınmasının her iki ülkenin de faydasına olacağının altı çizildi.

Stratejik ortaklık

Dönmez, görüşmede TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Ukraynalı muadil kurumu arasında ortak bir komite kurulabileceğini kaydederek, “Savunma sanayi alanındaki işbirliği iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın inşası için kritik öneme sahip. Ukrayna’nın özellikle motor üretiminde sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, ortak üretimle iki ülkenin başarısı için kullanılabiliriz. Ülkemizin özellikle sanayi bölgelerindeki tecrübelerini Ukrayna’ya aktarabiliriz. Havacılık ve savunma sanayi alanında ortak bir sanayi bölgesi kurulması halinde Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK UZAY’ın, Ukrayna Yuzhnoye Devlet Tasarım Ofisi ve diğer muadil kuruluşları ile uydu sistemleri geliştirme konularında birlikte çalışabilirler” dedi.

Tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz

Başbakan Yardımcısı Urusyki, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendini ne kadar iyi geliştirdiğini IDEF 2021 Fuarında gördüğünü ifade etti. Ukrayna’nın Türkiye’den öğrenebileceği çok şey olduğunu belirten Urusyki, “Türkiye ve Ukrayna’nın havacılık alanında kaydettiği işbirliği seviyesi mutluluk verici. Ancak bu seviyeyi daha da ileriye taşıyabiliriz. 5. Nesil muharip uçak üretiminde işbirliğine gidebilir, silah ve teçhizatta ortak üretim gerçekleştirilebiliriz” diye konuştu.

Urusyki, ASELSAN’ın Ukrayna’da bir merkez açmak istemesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. TÜBİTAK’ın da tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydeden Urusyki, “Ukrayna 2021-2025 Uzay Programı’nı tamamlamak üzere. Bu program kapsamında Türkiye ile bir ortak fırlatma sistemi üretilebiliriz” diye konuştu.