Türkiye’nin sanayi ihracatı 2020’yi zirvede tamamladı
Sanayi sektörü, geçen ay 13 milyar 308 milyon 486 bin dolarlık ihracata imza attı.
Sektör 2020’nin en yüksek ihracatını yaptı. Sanayiye bağlı 16 alt sektörden 14’ü ihracatını yukarı taşıdı. En fazla ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe kaydedildi. İhracatını aralıkta yüzde 46.1 arttıran bu sektörü yüzde 20.2’yle makine, yüzde 12.9’la çelik, yüzde 12.4’le halı, yüzde 11.2’yle iklimlendirme, yüzde 11.1’le çimento ve seramik, yüzde 10’la kimya izledi.