0553 313 94 23

Türkiye’nin sabrı tükeniyor… Askeri seçenek tekrar masa

ABD ile güvenli bölge görüşmelerinden sonuç alınmaması durumunda Ankara, Fırat’ın doğusuna yönelik askerî harekât seçeneğini masada tutuyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:22
Türkiye’nin sabrı tükeniyor… Askeri seçenek tekrar masa

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunda hafta başından bu yana Ankara’da temaslarını sürdüren ABD’li heyet görüşmelerini dün tamamladı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in başkanlığındaki heyet, güvenli bölge konusunda yeni bir teklifle Ankara’ya gelirken, Jeffrey’in önerisinin kabul edilmediği bildirildi.

Üç yerde güvenli bölge mesaisi

Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge için ABD-Türkiye arasındaki kritik mesai hafta başında Ankara’da başladı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey başkanlığındaki heyet, önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ardından Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığındaki toplantıda oluşturulacak güvenli bölgenin sınırları, terör örgütü YPG’nin bölgeden çıkartılması ve ağır silahların teslim alınmasına dair takvim askerî ve teknik düzeyde ele alındı. Jeffrey, dün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beştepe’de bir araya geldi. Ana gündemin Suriye olduğu toplantıda; güvenli bölge konusunda atılacak adımlar gözden geçirildi. Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, Menbiç yol haritası, anayasa komisyonu, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü. Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olacağı ifade edilirken, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Derinlik konusunda anlaşmazlık

İki ülke arasında güvenli bölge ile ilgili uzun süreden beri görüşmeler yürütülürken, Türkiye derinliğin 30-35 kilometre olmasını, terör örgütü YPG’nin bu alandan çıkarılmasını, bölgenin güvenliğinin de TSK tarafından sağlanmasını istiyor. ABD tarafının ise görüşmelere hem güvenli bölgenin sınırları hem de Türk askerinin Fırat’ın doğusuna girmesi konusunda bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. ABD’nin net bir rakam telaffuz etmediği ifade edilirken, güvenli bölgenin derinliği konusunda Türkiye sınırından 30 kilometreden daha az bir rakamı düşündüğü konuşuluyor.

Askerî seçenek devrede

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklanırken, iki ülkenin ‘güvenli bölge’ pozisyonlarını bir birine yaklaştıracak bir ‘orta yol’ arandığı, müzakerelerden sonuç alınmaması durumunda ise Ankara’nın Fırat’ın doğusuna yönelik askerî harekât seçeneğini güçlü bir şekilde masada tuttuğu kaydediliyor.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Jeffrey’in görüşmeleri samimi, pozitif, yapıcı geçti, gelecekte sürecek” denildi.

 

Türkiye

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 07:39
  1. Ankara
  2. türkiye
  3. suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi bulundu
    1. Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi..
    2. Bomba iddia! İki uzun menzilli füze..
    3. Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün..
    4. Gaziantep'teki fabrika yangını
    5. İstanbul'da sıcak dakikalar... Anında..
    6. Adana’da bir kişi annesini tabanca ile..
    7. Batı yüzsüzlüğü! Türkiye'ye operasyon..
    8. Aman dikkat! Çok kuvvetli geliyor...
    9. Babasından kaçırdığı otomobille..
    10. Türkiye’nin sabrı tükeniyor… Askeri..
    11. Bakanlar, valiler, başkanlarla..
    12. Erdoğan düğmeye bastı… Yeniden..
    13. ABD’li 14 şirket Türkiye’ye geldi… 100..
    14. Uluslararası anlaşmaların..
    15. Endonezya'dan İsrail'in Doğu..
    16. "FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
    17. 6 Türk'ü kaçırmışlardı... Çok iddialı..
    18. İngiltere’ye başbakan olmuştu… O..
    19. Hakan Atilla için kritik tarih belli..
    20. Dün gerçekleştirilmişti... Kritik..
    21. Çanakkale’de baba dehşet saçtı.....
    22. Atama kararları Resmi Gazete'de
    23. Trump zorda! ABD’yi karıştıracak..
    24. Galatasaray'dan Falcao açıklaması
    25. Sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı..
    26. Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği..
    27. 25.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Husilerden Suudi Arabistan'daki hava..
    29. Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
    30. Esenler’de korkutan yangın: 1 kişi..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!