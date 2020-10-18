Türkiye'nin S-400'leri Yunan'ı zıplattı

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Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Ynanistan'ı korkuttu. S-400'lerin teknik özelliklerinden bahseden Yunan medyası, Türklerin bu sistemleri Sinop'ta test ederek pratik yaptığını söyledi.

S-400'lerin Yunanistan'a karşı kullanılacağını iddia ederek yaşadıkları paranoyayı gözler önüne seren Yunan medyası, Türkiye'nin bu sistemi tamamen öğrenebilmesi için 2 yıl kadar bir zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yunan medyası, "Pratik yapmaları lazım ki bu S-400'leri düzenli bir şekilde kullanabilsinler. Ruslar bu sistemi Türklere öğretecek. Türklerin bu deneyimi kazanmaları yaklaşık 2 senelerini alabilir. Yani iki sene içinde bizi tamamen yok edebilirler." diyerek gülünç sözler sarfetti.

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Türk sınırlarına yaklaşamadan S-400'ler tarafından imha edilebileceğini aktaran Yunan medyası, "Bizim uçaklarımız neredeyse hiçbir yerden S-400'lere ulaşamaz" dedi.