Türkiye'nin petrol üretimi: O ilimizde günlük 5,5 milyon metreküp doğalgaz çalışmaları! Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5,5 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini bildirdi.Bakan Bayraktar, Kanal 7'de katıldığı programda, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda maden ve enerjide net ihracatçı ülke olma yolunda çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Bayraktar, bu anlamda yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.Rüzgar ve güneş enerjisinde her yıl 5 bin megavat yeni kapasite kurulumu hedeflendiğini anımsatan Bayraktar, rüzgar ile güneşte gün içinde kesintiler yaşanabildiği için enerji ihtiyacının nükleer, doğal gaz, hidroelektrik ve kömür gibi kaynaklarla çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 4 reaktörün aynı anda inşasının devam ettiğini belirterek, "Bu yıl içinde ilk reaktörün testlerine başlamayı hedefliyoruz. 2028'e kadar 4 reaktörü birer yıl arayla devreye almayı hedefliyoruz. Tam kapasite devreye alındığında elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanabilecek. Akkuyu NGS bitince her yıl 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etmekten kurtulacağız." diye konuştu.Uzun vadeli hedefte, nükleer enerjide 20 bin megavat kurulu güce ihtiyaç olduğunu anlatan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da büyük ölçekli santraller planlandığını, ayrıca küçük modüler reaktör alanına da girmek istediklerini dile getirdi.

Bayraktar, 2016'da geliştirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında 4 gemiden oluşan filoyla çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, "Sakarya Gaz Sahası'nda 5,5 milyon metreküp günlük üretime çıktık. Bu, 2,4 milyon evin doğal gaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabildiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.Karadeniz'de büyük potansiyel bulunduğunun altını çizen Bayraktar, "Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri Sakarya sahasında üretim faaliyetinde çalışıyor. Hedefimiz Karadeniz'de üretimi artırmak. Ağustosta 6 milyon metreküpü göreceğiz inşallah. 2025 başında ise 10 milyon metreküpe ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.Bayraktar, bölgede rezerv artırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Karadeniz geneli için yeni lokasyonlarda petrol ve doğal gaz arama amaçlı planlama içinde olduklarını, Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Karadeniz'de üretimi artırma ve arama çalışmalarında değerlendirileceğini vurguladı.

Batı Karadeniz bölgesinin öncelikli olduğunu anlatan Bayraktar, Kastamonu, Sakarya, Sinop ve Rize açıklarında sismik çalışmaları bitmiş, neredeyse sondaja hazır sahalar bulunduğunu aktardı.

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Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varil üretim

Bayraktar, Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik üretim yapıldığına dikkati çekerek, "Yoğun çalışma devam ediyor. Üretimi belki de 100 bin varilin üzerine taşıyacak çalışma yürütüyoruz. Yılda 3 milyar dolarlık katkı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz." dedi.

Gabar dışında da petrol üretim sahaları bulunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar şöyle devam etti:"15 bin varil petrol Diyarbakır'dan üretiyoruz. 20 bin varil üzerinde Batman'da üretiyoruz. Adıyaman'da 10 bin varilin üzerinde üretim var. Türkiye'nin üretimi sadece buralardan ibaret değil. Gabar'da üretimde günlük 100 bin varile geldiğimiz zaman Türkiye'de toplamda 150 bin varilin üzerinde günlük üretime ulaşmış olacağız. Üretimler Türkiye ile sınırlı değil. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız var. Azerbaycan'da projede ortağız, petrol üretiyoruz. Şahdeniz Projesi'nde ortağız. Bütün bunları bir araya getirirseniz bugün itibarıyla Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yurt içi ve yurt dışı üretimi yaklaşık 250 bin varil.

"Faturada destek uygulaması

Bakan Bayraktar, elektrik tarifesinde yapılan fiyat değişikliğine değinerek, fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu kaydetti. Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Zaman zaman soruluyor niye benzin fiyatları Türkiye'de düşmüyor? Çünkü bir başka değişken daha var ürünlerimizde. Yani döviz fiyatı da önemli. Ama biz özellikle pandemi sürecinden başlayarak vatandaşlarımıza bir destek programı uyguladık. Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk. Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Temmuzdaki düzenlemeyi yapmasaydık toplamda oluşacak destek miktarı 584 milyar lira. Hala bugün fiyat artışlarına rağmen 1000 liralık faturada 600 lirasını devlet destek olarak karşılıyor. Doğal gazda 700 lirasını devletimiz karşılıyor. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza ne yapabilirsek bunu yapmaya gayret ediyoruz."

Haber7'nin aktardığı haberde Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

"HEDEFİMİZ ENERJİDE BAĞIMSIZLIK"



Türkiye Yüzyılı enerjide dışa bağımlılığımızı bitirdiğimiz bir yüzyıl olacak. 30 yıl içerisinde enerji ve madenler alanında bunu başaracağız.

Her gün 2 buçuk milyon aracın deposunu doldurabilecek akaryakıta ihtiyacımız oluyor. Enerjimizin yüzde 67'sini ithal ediyoruz. bu bağımlılığı bitirmeliyiz.

Rüzgar ve güneş enerjisinde dünyanın 11. sırasındayız. Büyük potansiyelimiz var. Önümüze 12 yıllık hedef koyduk. Her yıl 5 bin megavatlık kurulu güç koyacağız. Deniz üstü rüzgarlar yapacağız. Ege kıyıları ve Saroz kıyıları uygun. Hidrolik kaynakları da dahil ettiğimizde yenilebilir kaynaklarda yüzde 65'i yakalayacağız.

NÜKLEER ENERJİ İÇİN KRİTİK TARİH

Yenilenebilir enerjide sanayicimizin ilgisi büyük. Avrupa'da başlayacak karbon düzenlemesi var. Avrupa diyor ki bir ülkeden bardak alacaksam o ülkede karbon fiyatlaması yapılması gerekecek. Eğer bu olmamışsa bunun ücretini ödeyeceksin diyor. Bu yüzden sanayicilerimiz kendi enerjilerini rüzgardan karşılamak için seferber olmuş durumda. Biz de bu konuda yardımcı oluyoruz.

1 milyon haneye yetecek elektriği güneşten ve rüzgardan karşılayacağız.

Rüzgar ve güneş enerjisinin yanında nükleer gibi, deniz gibi, petrol gibi alternatifleri de koymak zorundayız.

Nükleer de çevre dostu bir enerji kaynağıdır. 2028 yılına kadar 4 nükleer reaktörü de faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu enerjinin yüzde 10'unu karşılayacak. Nükleer kuralların çok yoğun olduğu bir alan. Biz test süreçlerinin emniyetli şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Türkiye, tarihinde ilk kez nükleerden enerji üretmeye başlayacak.

ELEKTRİK ALTYAPISININ ÖNEMİ

Dünyada elektrik enerjisine dönüşüm başladı. Elektriğin olmadığı bir dünyada ne sanayiden, ne ticaretten bahsetmeniz mümkün değil. Yapay zeka konuşuluyor. Ama beraberinde konuşulan şey yapay zekanın ihtiyaç duyacağı enerji oluyor. Bunu çözümlememiz gerekiyor. Elektrik altyapımızın daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bütün yapmaya çalıştığımız bu enerjiyi kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunabilmek.

GABAR'DAKİ ÜRETİMDE SON DURUM NEDİR?

Gabar 2021 yılında yaptığımız bir keşif. Cumhuriyet tarihinde karadaki en büyük keşfimiz. Günlük 45 bin varili aştık. Gabar'daki mevcut 41 kuyuyu sene sonunda 95'e çıkaracağız. Günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bunu başarmayı planlıyoruz.

Çok yoğun çalışma devam ediyor. Gabar geçmişte terörle anılan bir bölgeydi. Terörden temizlenince Gabar bizim için petrol arama alanına dönüştü. Dağlarda 300 km üzerinde yol yaptık. Bu mevsimde bile kar gördüğümüz yerler var. Gece gündüz 3 bin kişiyle çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin insanlarını da istihdam ediyoruz. Şırnak ülkemizin petrol başkentine dönüşüyor.

100 bin varil bizim günlük ihtiyacımızın yüzde 10'u demek. Katma değer olarak ise 3 milyar dolar seviyelerine denk geliyor.

15 bin varil petrolü Diyarbakır'da, 20 bin varili Batman'da üretiyoruz. Sadece Gabar'da üretim gerçekleştirmiyoruz .Bu üretimler sadece Türkiye'de değil, Basra'da, Kuzey Irak'ta ve Azerbaycan'da da ortak olduğumuz projeler var. Libya, Somali, Cezayir ve Azerbaycan'da yeni projelerimiz de var.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ

Kendi gemilerimizle bu sondajları yapmazsanız istediğiniz yere gemiyi götüremezsiniz. Kendi ekibinizle yaptığınız zaman daha az maliyetli oluyor. Cumhurbaşkanımız en büyük doğalgaz keşfini açıklamıştı. 2020'nin Mart'ında pandemi vardı. Yabancı bir gemiyi getirmek bu dönemde imkansız olurdu. 2016 yılında yapmış olduğumuz kendi gemilerimizle arama konusundaki stratejimiz bugün meyvelerini veriyor.

Birinci hedefimiz Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretimini artırmak. 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşmak istiyoruz. Yeni keşifler ve yeni sondajlar için de planlamalar peşindeyiz.

ELEKTİRİĞE GELEN ZAM

Emtiadan kaynaklı fiyatların getirdiği bir baskı var. Döviz fiyatı da önemli, onun da etkisi var. Pandemiden bu yana vatandaşlarımıza destek programı hazırladık. Son zamdan önceki dönemde doğalgaz ve elektrikte devletin 584 milyar TL desteği oldu. Hala bu fiyat artışına rağmen elektrikte yüzde 60, doğalgazda yüzde 70 devlet desteği var. Temmuz ayı için zam söz konusu değil.

Doğalgaz fiyatları pandemi dönemindeki gibi anormal değil. Yaz sezonunda olmamızın da nedeni var. Enerji alanındaki faaliyetler ve grevler dünyada fiyatları etkiliyor. Birbiriyle iç içe geçmiş bir durum var.

Türkiye'nin hem madende hem de diğer alanlarında dışa bağımlılığını kaldırmak için sadece kendi kaynaklarının yetmesi gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Bunun için yakın coğrafyadaki enerji talebimizi karşılayacak farklı alternatifleri destekleyecek görüşmeler yapıyoruz.