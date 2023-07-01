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Dünya Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden Fransa için seyahat uyarısı
Dünya

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden Fransa için seyahat uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 00:57:00 -
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden Fransa için seyahat uyarısı

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar kızışırken, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği vatandaşlara seyahat uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşları veya Fransa'ya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından, ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleri yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların arayabilecekleri telefon numaraları, açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"Konsolosluk Çağrı Merkezi Fransa'dan +33 180 146335, Türkiye'den +90 312 292 29 29"
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