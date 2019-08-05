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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu toplandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik"- "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:50
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." mesajını paylaştı.

Toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi.

Söz konusu toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:50
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. TOGG
  3. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

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