Türkiye’nin Otomobili Bilişim Vadisi’ne ilgiyi artırdı

Türkiye’nin Otomobili’nin Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde yer alması, dünyaca ünlü otomotiv devlerinin dikkatinden kaçmazken otomobilin tanıtımının yapıldığı aralık ayından bu yana vadide yer almak isteyen firma sayısı yüzde 50 arttı. Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlarla ilgili bir ekosistem oluşuyor. TOGG’un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi’ne gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin teknoloji üssünün Bilişim Vadisi’nde olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu. “Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50’lik artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79’dan 112’ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı.”