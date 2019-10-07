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Türkiye'nin operasyon kararı sonrası ABD medyasından Trump'a tepki!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini açıklamasının ardından ABD medyası, Trump yönetimine tepki gösterdi. Trump'ı Pentagon'a sormadan açıklama yapmakla suçlayan gazeteler, "Suriye demokratik güçlerini yalnız bırakıldı" değerlendirmesinde bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:22
Türkiye'nin operasyon kararı sonrası ABD medyasından Trump'a tepki!

Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapıyor. ABD medyası da operasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Birçok medya organı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Beyaz Saray'ın yine Pentagon'a sormadan yazılı açıklama yaptığını vurguladı.

Haberlerde, 'Pentagon'un Suriye demokratik güçlerinin desteklenmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin orada bulunmaya devam etmesi gerektiğini' söylediğinden bahsediliyor. Bazı köşe yazarları da ABD'nin Suriye demokratik güçlerini yüz üstü bıraktığını belirtiyor.

"ABD dahil olmayacak"

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmüştü. Görüşmeden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" denilmişti.

"Türkiye'nin iki amacı var"

Beyaz Saray'ın açıklamasından sonra Türkiye'den ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:22
  1. Fırat'ın doğusu
  2. ABD
  3. Operasyon
  4. YPG

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  • aliali31 dk önce
    PUŞT AMERİKA BABASINI SATAR ÖĞRENEMEDİNİZMİ

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