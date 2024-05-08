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Dünya Türkiye'nin öncülüğünde birleştiler! 5 Müslüman ülke daha katil İsrail'e ticareti durduruyor!
Dünya

Türkiye'nin öncülüğünde birleştiler! 5 Müslüman ülke daha katil İsrail'e ticareti durduruyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 12:26:00 - 2024-05-08 12:29:37
Türkiye'nin öncülüğünde birleştiler! 5 Müslüman ülke daha katil İsrail'e ticareti durduruyor!

Türkiye'nin attığı tarihi adım, Müslüman ülkelere de yayılmış durumda. İsrail ile ticareti tamamen durduran Türkiye'nin ardından, 5 ülke daha liman yasağı getiriyor.

Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticari ilişkilerinu durdurma kararı, Ortadoğu başta olmak üzere çoğu ülkeden takdir topladı.

Türkiye'nin attığı ticari adım, ülkemizin öncülüğünde diğer Müslüman ülkelere de sıçramış durumda. 5 Müslüman ülke, İsrail limanlarına uğrayan, oradan yük alan gemilerine limana yanaşma yasağı getireceğini açıkladı. 

İSRAİL'E TİCARİ YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen  İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımı durdurma çabaları, ve bölgeye insani yardım ulaştırma çabası zirvedeki Müslüman ülkelerin konusu oldu.

Türkiye'nin bu girişimleri, diğer ülkeleri örnek teşkil ederek bölgesel iş birliği ve destek için cesaretlendirici bir adım oldu. Uyguladığımız yaptırımlardan ilham alan ülkeler, İsrail limanlarından yük alan, taşıyan gemilere kendi limanlarında yanaşma yasağı getireceklerini duyurdu.

İİT'DE 57 ÜLKE BULUNUYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ile sınır paylaşan Lübnan, Suriye, Ürdin ve Mısır dahil olmak üzere içerisinde 57 ülkeyi barındırıyor.
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Teşkilatın üyeleri arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve İran gibi ticarette önemli konuma sahip ülkeler yer alıyor.

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