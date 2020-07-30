Türkiye'nin ödediği F-35'lerin parası ne olacak? İşte cevabı...

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 krizine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, F-35'lerin parasının ne olacağına ilişkin çok konuşulacak yorumlar yaptı.

Özbek, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, F-35'ler konusunda ABD'ye 1.2 milyar dolar para ödedi. Türkiye'nin elinde 6 adet uçak var. Ve ödediğimiz paralar ne olacak? Konu ABD ile Türkiye arasında müzakere ediliyor. Aklıma gelenleri sıralamak isterim. 2021 bütçesi için ABD, Türkiye'den aldığı 1.2 milyar doları bütçelendirecek ve ekleme yapacak. Bu bütçe karşılığında uçaklar ABD'nin envanterine girecek. Bu paranın Türkiye'ye nasıl geleceğine ilişkin sonbahara doğru durum netleşecek. İlk olarak ABD, Türkiye'ye F-16'lar başta olmak üzere diğer sistemler için yedek parça önerisinde bulunabilir ya da silah önerisi yapabilir. Geçtiğimiz günlerde hava savunma amaçlı kullanılan bazı gemilerin Türkiye'ye verilmesi konusunda iddialar ortaya atılmıştı ama bu iddialar kabul edilmedi. Son ihtimal ise Türkiye'nin ara uçak ihtiyacı için planladığı F-16'nın Block 70'i için bir peşinat olabilir. Bunlar iki ülke arasında görüşülecek. Benim aklıma gelen bu yollar olabilir. F-35 konusu tahkime kapalı o yüzden Türkiye'nin bunu oturup ABD ile görüşmesi gerekiyor" dedi.