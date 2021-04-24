Türkiye'nin o silahı Yunan'ın ayarlarını fena bozdu

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İnsansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geçtiğimiz günlerde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile havalanan AKINCI TİHA hedefleri tam isabetle vurdu.

MAM-T ilk kez kullanıldı

AKINCI TİHA’nın ilk atış testi geliştirilen mühimmatlar tarafında da bir ilke sahne oldu. ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T bu testte ilk defa kullanıldı.

Hedefleri çok daha yüksek bir hassasiyetle imha eden MAM-T yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu olarak geliştirilen MAM-T, SİHA’larda 30+ kilometre menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

Yunan medyasında gündem oldu

Öte yandan AKINCI TİHA'nın ilk atışlı testi Yunan medyasında da gündem oldu. MAM-T'nin teknik özelliklerinden bahseden Yunan medyası, Türkiye'nin bu silah ile Yunanistan'a açık bir şekilde gözdağı verdiğini iddia etti.

"MAM-T lazer veya GPS ile yönlendirilen ve 30 kilometrenin üzerinde bir mezile sahip akıllı bir bomba. Uçak tarafından fırlatıldığı andan itibaren havada hareket edebiliyor" diyen Yunan medyası Türkiye'nin savunma sanayinde büyük bir ilerleme kaydettiğine vurgu yaptı.

Hazımsızlık kokan sözler sarfeden Yunan medyası şu ifadelere yer verdi:

"Türkler bu silahı ortaya çıkararak bizi korkutacaklarını gösteriyorlar. Bunun çok ciddi ilerleme adımları olduğunu kabul etmeliyiz. Çünkü tüm bunlar Türk yapımı ve tasarımıdır. Türkiye milli silah yapımında büyük ilerleme kaydetti."