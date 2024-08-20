Türkiye'nin o ilinden dünyaca ünlü pizza markaları bu kurutulmuş domatesleri tercih ediyor

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor.

8 BİN DOMATES DOĞAL YÖNTEMLERLE KURUTULUYOR

İlçede bulunan yaklaşık 300 dönümlük tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan 8 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İTALYAN PİZZACILARIN SIRRI ERCİYES DOMATESİ

Kurutulmuş domatesleri yurt dışına ihraç eden Ömer Fatih Ergül, dünyaca ünlü İtalyan pizzalarının kurutmalık domateslerinin bir bölümünün Yeşilhisar'da kurutulan domatesler ile karşılandığını ve 10 farklı ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

10 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT EDİYOR

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Hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç edildiğinin altını çizen İşletmeci Ergül, "15 Ağustos'ta hasada başladık. Eylül'ün sonuna kadar hasadımız devam edecek. 10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında İtalya, Almanya, Rusya, Amerika ve Yunanistan gibi ülkeler de var. Domates kuruları pizzalarda çok sık tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

DOMATES DOĞAL AROMASI ÇOK FARKLI

Yeşilhisar'da üretilen domateslerin aromasının farklı olduğunu söyleyen Ergül, "Domatesimiz doğal, aroması çok farklı. Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle aroması çok farklı oluyor." dedi.

BU SENE KURUTULMUŞ DOMATES İHRACATI 2'YE KATLANACAK

Ergül, "7 gün kurutup 8'nci gün topluyoruz. Kendi soğuk hava depomuzda muhafaza edip, daha sonra ihraç ediyoruz. Bizim işletmemizin 900 dönüm domates tarlası var. Yeşilhisar'da 4 bin 500- 5 bin dönüm gibi arazide domates ekimi yapılıyor. Domatesleri 300 dönüm gibi bir alanda sergileyip, kurutuyoruz. Bu sene ihracatımızı ikiye katlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.